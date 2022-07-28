UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki temsilcilerimizden Başakşehir, bu akşam İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. Peki, futbolseverlerin şimdiden heyecanla beklediği Başakşehir Maccabi Netanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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