Cem Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında G.O.R.A’nın 20 yıl aradan sonra geri döneceğini duyurmuştu.

İsminin 'GORA 4 GORA' olacağı açıklanan yeni filmin hazırlıkları devam ederken, ünlü komedyen de sürece dair kareleri de zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yayımlıyor.

Yayın tarihi henüz belli olmayan 'GORA 4 GORA' filmi merakla beklenirken Cem Yılmaz'dan yeni bir paylaşım geldi.

"DÜN 'G.O.R.A'DAYDIM'"

'GORA 4 GORA' filminin sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Burak Yıldırım ile bir pozunu takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, "Dün 'G.O.R.A'daydım. Son geri sayım..." ifadelerini kullandı.