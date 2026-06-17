Cem Yılmaz'dan 'GORA 4 GORA'ya geri sayım
'G.O.R.A', 20 yıl aradan sonra geri dönüyor. İsminin 'GORA 4 GORA' olacağı açıklanan yeni filmin hazırlıkları sürerken, Cem Yılmaz'dan yeni paylaşım geldi
Giriş: 17 Haziran 2026 - 09:52 Güncelleme:
Cem Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında G.O.R.A’nın 20 yıl aradan sonra geri döneceğini duyurmuştu.
İsminin 'GORA 4 GORA' olacağı açıklanan yeni filmin hazırlıkları devam ederken, ünlü komedyen de sürece dair kareleri de zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yayımlıyor.
Yayın tarihi henüz belli olmayan 'GORA 4 GORA' filmi merakla beklenirken Cem Yılmaz'dan yeni bir paylaşım geldi.
"DÜN 'G.O.R.A'DAYDIM'"
'GORA 4 GORA' filminin sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Burak Yıldırım ile bir pozunu takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, "Dün 'G.O.R.A'daydım. Son geri sayım..." ifadelerini kullandı.
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