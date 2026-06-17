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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'dan 'GORA 4 GORA'ya geri sayım... Setten yeni fotoğraflar geldi - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'dan 'GORA 4 GORA'ya geri sayım

        'G.O.R.A', 20 yıl aradan sonra geri dönüyor. İsminin 'GORA 4 GORA' olacağı açıklanan yeni filmin hazırlıkları sürerken, Cem Yılmaz'dan yeni paylaşım geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 09:52 Güncelleme:
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        Geri sayıma başladı

        Cem Yılmaz, geçtiğimiz mayıs ayında G.O.R.A’nın 20 yıl aradan sonra geri döneceğini duyurmuştu.

        İsminin 'GORA 4 GORA' olacağı açıklanan yeni filmin hazırlıkları devam ederken, ünlü komedyen de sürece dair kareleri de zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinden yayımlıyor.

        Yayın tarihi henüz belli olmayan 'GORA 4 GORA' filmi merakla beklenirken Cem Yılmaz'dan yeni bir paylaşım geldi.

        "DÜN 'G.O.R.A'DAYDIM'"

        'GORA 4 GORA' filminin sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Burak Yıldırım ile bir pozunu takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, "Dün 'G.O.R.A'daydım. Son geri sayım..." ifadelerini kullandı.

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        #cem yılmaz
        #GORA 4 GORA
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