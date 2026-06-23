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        Haberler Magazin Cemre Baysel, ameliyat oldu: Dualarınızı eksik etmeyin - Magazin haberleri

        Cemre Baysel, ameliyat oldu

        Kadın hastalığıyla ilgili küçük bir operasyon geçireceğini açıklayan Cemre Baysel, ameliyattan çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu ameliyat oldu

        Cemre Baysel, geçtiğimiz günlerde "Küçük bir operasyon geçireceğim. Kadın hastalığıyla ilgili olacak. Sevenlerim benden duysun. Tatil planımda ameliyat olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

        27 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ameliyattan çıktığını duyurdu.

        Operasyonun iyi geçtiğini söyleyen Cemre Baysel, anesteziden uyanır uyanmaz ilk canının çektiği şeyin baklava olduğunu söyledi.

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        "HER ŞEY YOLUNDA"

        Baysel, "Her şey yolunda merak etmeyiniz. Çok minnettarım dualarınızı eksik etmeyin. Şimdi dinlenme zamanı" dedi.

        GEÇEN YIL DA OPERASYON GEÇİRMİŞTİ

        Öte yandan Cemre Baysel, geçtiğimiz yıl da göğsünde bulunan ve sekiz yıldız büyümeye devam eden kitleyi aldırmak için ameliyat olmuştu.

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