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        Haberler Dünyadan Emma Watson'ın güldüren anısı: Uzun objektifli adamlar beni çekiyor sandım

        Emma Watson'ın güldüren anısı: Uzun objektifli adamlar beni çekiyor sandım

        Prens William ve Benedict Cumberbatch ile birlikte Londra İklim Eylem Haftası etkinliğine katılan Emma Watson, fotoğrafçı anısıyla herkesi güldürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 10:46 Güncelleme:
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        Güldüren anı

        'Harry Potter' serisinin yıldızı Emma Watson, Prens William ve oyuncu Benedict Cumberbatch ile birlikte, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında Birleşik Vahşi Yaşam İçin Kraliyet Vakfı'nın iş forumuna katıldı.

        İngiliz oyuncu, meslektaşı Cumberbatch ve Prens William ile birlikte doğa ve onu koruma konusundaki ortak sorumluluk hakkında bir sohbet gerçekleştirdi.

        Sohbete, Watson'ın Harry Potter günlerinden komik bir anısı damga vurdu. 36 yaşındaki oyuncu, bir grup fotoğrafçının kendisini fotoğraflamaya çalıştığını sandığını, ancak aslında doğayı fotoğraflamaya çalıştıklarını sonradan fark ettiğini anlattı.

        Film serisinde Hermione Granger'ı canlandırmasıyla tanınan ve en çok adından söz ettirdiği dönemde Watson, oturma odasından "dışarıda çok uzun objektifli adamları" gördüğünü, yakaladığı büyük şöhret nedeniyle kendisini çekmeye çalıştıklarını sandığını anlatırken seyircileri güldürdü.

        “Biri dışarı çıkıp uzun objektifli adamlarla konuşmaya gitti ve ben de gizlice başka bir yoldan çıktım" diyen Watson, "Meğer uzun objektifli adamlar aslında benim için orada değillermiş. Orada çok nadir bulunan bir kuş olan kızıl şahin için bulunuyorlarmış. Arka bahçeme girmeye çalışıyorlardı, çünkü bu kızıl şahinlerden birinin bizim arka bahçemizde olduğunu düşünüyorlardı" şeklinde devam etti.

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        #Emma Watson
        #Harry Potter
        #Prens William
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