Güzide Duran ile Fikret Orman'dan yeni paylaşım
İş insanı Adnan Aksoy ile boşanma davası süren eski model Güzide Duran, bir süredir birlikte olduğu Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yeni bir paylaşım yaptı
Adnan Aksoy ile çekişmeli boşanma davası devam eden eski model Güzide Duran, bir süredir birlikte olduğu Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile yeni bir fotoğraf paylaştı.
Daha önce birlikte çıktıkları tatillerden paylaşımlar yapan ancak Fikret Orman'ın yüzünü gizlemeyi tercih eden Duran, bu kuralını bozdu.
45 yaşındaki Duran'ın son paylaşımında Orman'ın yüzü net bir şekilde yer aldı. Duran, bu kareyi sosyal medya hesabından kırmızı kalp ve nazar boncuğu emojileriyle takipçilerine sundu.
NELER YAŞANMIŞTI?
Öte yandan, Adnan Aksoy ile evliliğinden iki çocuğu bulunan Güzide Duran, Fikret Orman ile ayrılık kararı aldıktan sonra bir araya geldiklerini belirtirken; Adnan Aksoy ise ilişkinin daha önce başladığını ileri sürerek 7 Kasım 2024'te 'zina' gerekçeli boşanma davası açmıştı. Ön duruşması 10 Nisan 2025'te yapılan davanın ilk duruşması 30 Eylül'de, ikinci duruşması ise ocak ayında görülmüştü.
ÇOCUKLARIYLA ARASININ AÇILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Yaşanan süreç nedeniyle Duran'ın çocuklarıyla arasının açıldığı da iddialar arasındaydı. Eski modelin, aylardır görmediği çocuklarını ziyaret etmek için Roma'ya gittiği ancak çocuklarının kendisiyle görüşmek istememesi üzerine kısa süre sonra İstanbul'a geri döndüğü öne sürülmüştü.
İstanbul Aile Mahkemesi'nde gizlilik kararıyla görülen şubat ayındaki son duruşmaya Güzide Duran'ın avukatı Feyza Altun ile Adnan Aksoy'un avukatı katılmıştı.
FİKRET ORMAN TANIK OLARAK DİNLENMİŞTİ
Duruşmada Fikret Orman, Adnan Aksoy'un tanığı olarak dinlenmişti ve ifadesi yaklaşık 40 dakika sürmüştü. Mahkeme, Aksoy'un bir diğer tanığı olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise bir sonraki celsede dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe ertelemişti.
"TEK İSTEĞİM BİR AN EVVEL BOŞANMAK" DEMİŞTİ
Ocak ayında görülen duruşmada gözyaşlarına hâkim olamayan Güzide Duran, "Tek isteğim bir an evvel boşanmak ve çocuklarımın velayetini almak. Bunu bu süreçte zorluk yaşayan tüm kadınlar için istedim" açıklamasında bulunmuştu.