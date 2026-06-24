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        Haberler Dünyadan Kate Hudson ve Javier Bardem'den romantik komedi

        Kate Hudson ve Javier Bardem'den romantik komedi

        Kate Hudson ve Javier Bardem, başrolleri paylaştıkları 'Hello & Paris' adlı romantik komedi filminin öpüşme sahnesini çekerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        Kate Hudson ve Javier Bardem, yeni film projesi için bir araya geldi. İki Hollywood yıldızı, 'Hello & Paris' adlı filmden samimi bir sahne çekerken görüntülendi.

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        47 yaşındaki Hudson ve 57 yaşındaki Bardem, Manhattan sokaklarında kurulan sette tutkulu bir öpüşme sahnesini canlandırdı.

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        Romantik komedi türündeki filmde Hudon ve Bardem, bağımsızlığına düşkün bir peyzaj mimarı ve kriz içindeki çok satan bir romancıyı canlandırıyor. İkili, Paris'te yaşanan gergin bir ilk karşılaşmanın ardından, kitaplar ve yemek tarifleri üzerinden bir fikir alışverişine başlıyorlar.

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        Filmin senaryo yazarlığını ve yönetmenliğini Elizabeth Chomko üstleniyor.

        'Hello & Paris', Deborah McKinlay'in 'That Part Was True' adlı romanından esinlenerek yazıldı.

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        Geçtiğimiz hafta, Kate Hudson'ın ayrıca yeni erotik gerilim filmi 'Palm Grove'da Ana de Armas ile birlikte rol alacağı duyurulmuştu.

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        #Javier Bardem
        #Kate Hudson
        #Romantik Komedi
        #öpüşme
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