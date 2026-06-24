Kate Hudson ve Javier Bardem'den romantik komedi

Romantik komedi türündeki filmde Hudon ve Bardem, bağımsızlığına düşkün bir peyzaj mimarı ve kriz içindeki çok satan bir romancıyı canlandırıyor. İkili, Paris'te yaşanan gergin bir ilk karşılaşmanın ardından, kitaplar ve yemek tarifleri üzerinden bir fikir alışverişine başlıyorlar.