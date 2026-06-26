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        Haberler Magazin Kerem Bürsin: Yaşlanma kaygım yok - Magazin haberleri

        Kerem Bürsin: Yaşlanma kaygım yok

        Kerem Bürsin, proje seçimlerindeki değişimlerden gelecek planlarına kadar samimi açıklamalarda bulundu. Yaş almanın kendisinde bir kaygı yaratmadığını belirten oyuncu, ileride sakin bir ada hayatı hayal ettiğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 08:59 Güncelleme:
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        "Yaşlanma kaygım yok"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kerem Bürsin, Emirgan'da düzenlenen bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, "Dostlarım çok güzel bir etkinlik yaptılar o yüzden geldim" dedi.

        Geçtiğimiz haftalarda gittiği İtalya seyahati hakkında konuşan Kerem Bürsin, "Güzeldi, çalıştığın markalarla bir araya gelmek ve ülkemi temsil etmek onur verici. Yoğun bir tempo ile çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle Nuri Bilge Ceylan ile çekeceğimiz film projemiz için çalışmaya başlayacağız. Çalışmayı seviyorum, işler hep olsun" ifadelerini kullandı.

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        Proje seçerken dikkat ettiği kriterlerden de bahseden Bürsin, zaman içinde tercihlerinin değiştiğini ifade etti. Oyuncu, kariyerinin ilk yıllarında dram projelerine ağırlık verirken, son dönemde gülmek ve güldürmek amacıyla komedi odaklı işlere yöneldiğini dile getirdi.

        "İLERDE BALIK TUTAN, SAKİN BİR YERDE YAŞAYAN BİRİ OLURUM"

        Ayrıca geleceğe dair sakin bir yaşam tablosu çizen Kerem Bürsin, "Yaşlanıyoruz ama böyle bir kaygım yok. İleride minik bir adada yaşayan, balık tutan, sessiz sakin bir yerlerde olan birisi olurum herhalde" diyerek esprili bir dille gelecek hayalini aktardı.

        Muhabirlerin "O adada çocuk var mı?" sorusuna, "Bilemedim, şanslıysam eğer olur" şeklinde yanıt veren Bürsin, özel hayatına dair sorulan aşk soruları karşısında ise sessiz kalmayı tercih etti.

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