Levent Can'ın anne acısı
Oyuncu Levent Can'ın annesi Makbule Can, hayatını kaybetti
Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:39 Güncelleme:
Levent Can, anne acısıyla sarsıldı. Ünlü oyucunun annesi Makbule Can, hayata veda etti.
Üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaşan Levent Can, "Canım annem Makbule Can hanımefendi bu gece vefat etmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Çarşamba günü (24/06/2026) memleketimiz Amasya'dan kalkacak ve orada defnedilecektir" ifadelerini kullandı.
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