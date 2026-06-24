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        Haberler Magazin Levent Can'ın annesi Makbule Can vefat etti

        Levent Can'ın anne acısı

        Oyuncu Levent Can'ın annesi Makbule Can, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:39 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncunun anne acısı

        Levent Can, anne acısıyla sarsıldı. Ünlü oyucunun annesi Makbule Can, hayata veda etti.

        Üzücü haberi sosyal medya hesabından paylaşan Levent Can, "Canım annem Makbule Can hanımefendi bu gece vefat etmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Çarşamba günü (24/06/2026) memleketimiz Amasya'dan kalkacak ve orada defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

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        #levent can
        #Makbule Can
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