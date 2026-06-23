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        Haberler Magazin Nebahat Çehre'den Almanya pozu - Magazin haberleri

        Nebahat Çehre'den Almanya pozu

        Almanya'da bulunan 82 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan görünümüyle adeta genç kızlara taş çıkarttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:52 Güncelleme:
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        "Zamana meydan okuyor"

        Usta oyuncu Nebahat Çehre, Almanya sokaklarında poz verdi. Siyah bir takım giyinen 82 yaşındaki oyuncu, fotoğrafına "Bazen en güzel yolculuklar, sadece yola çıkmakla başlar. Almanya'dan sevgiler" notunu düştü.

        Çehre'nin paylaşımına bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Zamana meydan okuyorsunuz" yorumları yapıldı.

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        #Nebahat Çehre
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