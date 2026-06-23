Nebahat Çehre'den Almanya pozu
Almanya'da bulunan 82 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan görünümüyle adeta genç kızlara taş çıkarttı
Giriş: 23 Haziran 2026 - 11:52 Güncelleme:
Usta oyuncu Nebahat Çehre, Almanya sokaklarında poz verdi. Siyah bir takım giyinen 82 yaşındaki oyuncu, fotoğrafına "Bazen en güzel yolculuklar, sadece yola çıkmakla başlar. Almanya'dan sevgiler" notunu düştü.
Çehre'nin paylaşımına bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Zamana meydan okuyorsunuz" yorumları yapıldı.
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