        Mahsun Kırmızıgül: Vefasız insanlara tahammülüm yok - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül: Vefasız insanlara tahammülüm yok

        Yeni nesli vefasızlıkla suçlayan Mahsun Kırmızıgül, "Sadece bana karşı değil, anne-babası ve onları bir yere getirenlere de böyleler" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2026 - 10:12 Güncelleme:
        "Vefasız insanlara tahammülüm yok"

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Şarkıcı, sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        "EKTİĞİMİ BİÇİYORUM"

        Kıbrıs'ta sık sık sevenleriyle bir araya gelen şarkıcı, "Türkiye'nin dört bir yanı ve yurt dışından beni izlemeye gelen değerli insanlara teşekkür ediyorum. Uzun bir ara verdim. Aradan sonra iletişimimiz koptu. Filmlerimi izlediler sadece... Solist yönümü unuttular. Filmlerim unutturdu. İnsanlar yönetmen ve senarist olarak beni görmeye başladı. Dört yıldır sahnedeyim şimdi sinemayı unutmaya başladılar. Herkes yine solist ve ses sanatçısı olarak görüyor. Bu da hoşuma gidiyor, nereye elimi atarsam atayım gerçekten büyük özveri, çalışma ve azim var. Başarıya giden yolda çalışmadan olmaz. İlke edindiğim şu, başarmak için çok çalıştım. Ektiğimi biçiyorum" ifadelerini kullandı.

        "YENİ GELEN İNSANLARA ŞANS VERMEK GEREKİYOR"

        Sinema ile müzik arasındaki farkı değerlendiren Kırmızıgül, "Sinema zor, müzik gibi değil. Bütün gözler üzerinde... Sinemada senaryo yazımı, aşaması ve sonra kast aşaması... Sonra çekme aşaması var sonra yine bitmiyor. Montaj, ses ve müzikler... Sinema meşakkatli iş. Yorulmana değiyor ama. Değerli filmler yaptım, insanlar izledi. Kolektif çalışma var. Sadece yönetmen ve senaristle olmuyor. Oyuncusu ve sette çalışanlarıyla hep beraber bir dünya yaratıyorsun. Bazen kapıları açık bırakmak lazım. Yeni gelen insanlara şans vermek gerekiyor. Bu işte azmi ve başarısıyla yeni yeni isimlerin olması sevindirici. Sahne en kolayı. İki saat program yapıyorsun, ayakta alkışlıyorlar gidiyorsun" açıklamasını yaptı.

        Kırmızıgül, yapımcıların son dönemde sinema yerine dijital platformlara yönelmesiyle ilgili de konuştu: Sinemada ekonomiyle ilgili seyirci kaybı yaşadık. Amerika ve İngiltere'de kopuş olmadı insanlar halen sinemaya gidiyor.

        "VEFAYA ÇOK DEĞER VERİRİM"

        Mahsun Kırmızıgül, "Şans verdiğiniz oyuncuları ekranda görünce neler hissediyorsunuz?" sorusuna ise; "Vefaya çok değer veririm. Vefasız insanlara tahammülüm yok. Hilmi Topaloğlu beni bir yerlere getirdi. Yeni nesilde bunlar yok" yanıtını verdi.

        Kırmızıgül, "Size vefasızlık oldu mu?" sorusuna, "İnsan bayramdır, seyrandır, 'Bu adamın bizde emeği var' diye arar. Sadece bana karşı değil, anne-babası ve onları bir yere getirenlere de böyleler. İnsanlar sevdiklerini, büyüklerini ve sizi bir yere getirdiklerini unutmamalı. Ben sizden daha ünlüyüm" yanıtını verdi.

        BAHARIN habercisi laleler açtı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kentin tarihi park ve korularına 3 milyon 580 bin lale dikildi. Lalelerin görsel şölen sunduğu noktalardan biri de Emirgan Korusu oldu. (DHA)

