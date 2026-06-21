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        Haberler Spor Futbol İspanya Malaga yeniden La Liga'da!

        Malaga yeniden La Liga'da!

        İspanya 2. Lig play-off finali 2. maçında Almeria'yı 2-1 mağlup eden Malaga, La Liga'ya yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Haziran 2026 - 12:36 Güncelleme:
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        Malaga yeniden La Liga'da!

        İspanya 2. Lig yükselme play-off finalinde 0-0'ın rövanşında Almeria ile Malaga karşı karşıya geldi. Malaga, Carlos Chupe ve David Larrubia’nın attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. Almeria’nın tek golü ise Leonardo Baptisto’dan geldi. Bu sonuçla beraber 2017-2018 sezonunda küme düşmesinin ardından İspanya 3. Lig’e kadar gerileyen Malaga, 8 yıl aradan sonra La Liga’ya dönmenin sevincini yaşadı.

        Endülüs ekibi, Racing Santander ve Deportivo La Coruna'nın ardından La Liga'ya yükselen 3. takım oldu.

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