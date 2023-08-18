Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Malatya Yeşilyurt'ta deprem! 18 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya Yeşilyurt'ta deprem! İşte 18 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 18 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Malatya Yeşilyurt'ta deprem oldu. İşte 18 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 08:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. 17 Ağustos'ta Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen peş peşe depremlerin ardından gözler 18 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. 10 Ağustos Perşembe günü Kıbrıs Rum kesimi ve Malatya ve Diyarbakır'da deprem deprem meydana geldi. İşte 18 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 06:58'de Malatya Yeşilyurt'ta 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        3

        18 AĞUSTOS KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        Askeri hastaneler: Yeni model nasıl olacak?
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...
        Meteoroloji açıkladı! Sıcak, rüzgar, yağmur...
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        Maribor-Fenerbahçe maçında kavga!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        İranlı kadının iç çamaşırından servet çıktı!
        Olaylı maçta zafer Fenerbahçe'nin!
        Olaylı maçta zafer Fenerbahçe'nin!
        İsmail Kartal'dan olaylara tepki!
        İsmail Kartal'dan olaylara tepki!
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        "Bu sene dayanışma ve konsantrasyon senesi"
        Malezya'da özel uçak düştü
        Malezya'da özel uçak düştü
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Borsada 9 haftalık seri sona erdi
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Galatasaray bir transferi daha bitirdi!
        Kartal'a 45 dakika yetti
        Kartal'a 45 dakika yetti
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        Buz adam Ötzi Anadolulu çıktı
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        KKM'de 75 milyar liralık artış
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Gülden Karaböcek'in videosunun sırrı
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü