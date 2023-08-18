Malatya Yeşilyurt'ta deprem! 18 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Malatya Yeşilyurt'ta deprem! 18 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. 17 Ağustos'ta Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen peş peşe depremlerin ardından gözler 18 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. 10 Ağustos Perşembe günü Kıbrıs Rum kesimi ve Malatya ve Diyarbakır'da deprem deprem meydana geldi. İşte 18 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...