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        Haberler Gündem Malatya Yeşilyurt'ta deprem! 19 Ağustos 2023 Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile şimdi deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya Yeşilyurt'ta deprem! İşte 18 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 18 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Malatya Yeşilyurt'ta deprem oldu. İşte 18 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 00:02
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        Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, saati, büyüklüğü ve derinliği Kandilli Rasathanesi ile AFAD tarafından her gün yayınlanıyor. 17 Ağustos'ta Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen peş peşe depremlerin ardından gözler 18 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. 10 Ağustos Perşembe günü Kıbrıs Rum kesimi ve Malatya ve Diyarbakır'da deprem deprem meydana geldi. İşte 18 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre saat 06:58'de Malatya Yeşilyurt'ta 2.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        18 AĞUSTOS KANDİLLİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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