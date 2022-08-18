Son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında güçlü İsveç ekibi Malmö karşısında avantajlı bir skor arıyor. Peki, şimdiden büyük bir merakla beklenen Malmö Sivasspor maçı ne zaman, hangi gün oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?