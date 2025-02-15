Manchester City: 4 - Newcastle United: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City sahasında Newcastle United'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Mücadele Manchester temsilcisinin 4-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
M. City'e galibiyeti getiren golleri 19, 24 ve 33. dakikalarda Omar Marmoush ile 84. dakikada James McAtee kaydetti.
Bu sonucun ardından Man. City 44 puana yükseldi. Newcastle ise 41 puanda kaldı.
Ligin 26. haftasında Manchester City sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Newcastle United ise evinde Nottingham Forest'la karşılaşacak.