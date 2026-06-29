Manchester City'de Enzo Maresca dönemi!

İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City, teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'nın getirildiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Manchester City'de U23 takımını çalıştıran ve Pep Guardiola'nın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Enzo Maresca, böylece kariyerinde 3. kez kulübe döndü.

Son olarak Chelsea'yi çalıştıran 46 yaşındaki teknik adam, daha önce Leicester City'de de görev yapmıştı.