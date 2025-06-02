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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City'e Kovacic'ten kötü haber - Futbol Haberleri

        Manchester City'e Kovacic'ten kötü haber

        Aşil tendonundan ameliyat olan Manchester City'nin Hırvat orta sahası Mateo Kovacic, üç ay sahalardan uzak kalacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:11
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        Manchester City'e Kovacic'ten kötü haber!
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        İngiltere Premier Ligi'nde bu sezonu 4. sırada tamamlayan Manchester City'e Mateo Kovacic'ten kötü haber geldi.

        Aşil tendonundan sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Hırvat orta saha oyuncusu, yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek.

        Manchester City'de geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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