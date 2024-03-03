Manchester City-Manchester United: 3-1 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Ligi'ndeki dev derbide Manchester City, 1-0 geriye düştüğü maçta ezeli rakibi Manchester United'ı 3-1 mağlup etti. City'ye üç puanı getiren golleri Foden (2) ve Haaland kaydetti.
İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Manchester City, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.
Manchester United, 8. dakikada Marcus Rashford'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
Maçın 56. dakikasında Philip Foden ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, aynı futbolcunun 80. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçti. 90+1. dakikada sahneye çıkan Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, maçın skorunu belirleyen golü attı: 3-1.
143 MAÇ SONRA İLK!
Manchester United, ligde 143 maç sonra ilk kez ilk yarısını önde tamamladığı bir mücadeleyi kaybetti.
Manchester ekibi en son 2014 yılında devresini 2-1 üstünlükle geçtiği maçta Leicester City'ye 5-3 yenilmişti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, bu galibiyetle puanını 62 yaptı. Manchester United ise 44 puanda kaldı.
Liverpool, 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.