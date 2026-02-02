Manchester United, Carrick ile yükselişe geçti!

İstanbul Bayrampaşa'da gündüz vakti girdikleri evden yaklaşık 150 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan iki kadın, çaldıkları altınları aynı gün kuyumcuda bozdurdu. Şikâyet üzerine çalışma başlatan polis, hırsızların 100 suç kaydı bulunan 36 yaşındaki S.C. ile 119 suç kaydı olan 26 yaşında... Daha Fazla Göster

İstanbul Bayrampaşa'da gündüz vakti girdikleri evden yaklaşık 150 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalan iki kadın, çaldıkları altınları aynı gün kuyumcuda bozdurdu. Şikâyet üzerine çalışma başlatan polis, hırsızların 100 suç kaydı bulunan 36 yaşındaki S.C. ile 119 suç kaydı olan 26 yaşındaki S.C. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin gündüz vakti eve girdikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Daha Az Göster