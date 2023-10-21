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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United'in efsane futbolcusu Bobby Charlton vefat etti - Futbol Haberleri

        Manchester United'in efsane futbolcusu Bobby Charlton vefat etti

        Manchester United ve İngiliz futbolunun efsane ismi Sir Bobby Charlton, 86 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 18:39 Güncelleme: 21.10.2023 - 18:39
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        Sir Bobby Charlton, hayatını kaybetti!
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        İngiltere Milli Futbol Takımı formasıyla 1966 Dünya Kupası'nda zafere ulaşan Manchester United'ın efsane futbolcularından Bobby Charlton, 86 yaşında hayatını kaybetti.

        İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tarihinin en büyük ve en sevilen oyuncularından biri olan Sir Bobby Charlton'un vefatının ardından yas tutuyor." bilgisi verildi.

        Açıklamada, "Sir Bobby, sadece Manchester'da ya da Birleşik Krallık'ta değil, dünyanın her yerinde futbolun oynandığı her yerde milyonlar için bir kahramandı." ifadesi kullanıldı. ​​​​​​​

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