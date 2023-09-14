Manchester United, Jadon Sancho'yu kadro dışı bıraktı
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Jadon Sancho'yu kadro dışı bıraktığını açıkladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu rakiplerinden Manchester United'da flaş bir gelişme yaşandı.
Kırmızı Şeytanlar, Jadon Sancho'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Jadon Sancho, takımdaki disiplin sorunu çözülene kadar birinci takım grubundan uzakta kişisel antrenman programında kalacak." ifadeleri kullanıldı.
23 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Manchster United formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 7 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
İngiliz yıldız, 2021 yılının yaz ayında 85 milyon euro karşılığında Dortmund'dan transfer edilmişti.
NE OLMUŞTU?
Kanat oyuncusu, Arsenal'e kaybedilen maçın ardından Erik ten Hag ile tartışma yaşamıştı.