Manchester United, Joshua Zirkzee'yi açıkladı
İngiliz devi Manchester United, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı Şeytanlar, Bologna'da top koşturan 23 yaşındaki forvet oyuncusu Joshua Zirkzee'yi renklerine bağladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İtalya'nın Bologna takımından 23 yaşındaki forvet oyuncusu Joshua Zirkzee'yi transfer etti.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Manchester United, Joshua Zirkzee'nin kulübe katıldığını açıklamaktan mutluluk duyuyor." denildi.
Açıklamada, Nijerya asıllı Hollandalı golcünün Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladığı, ayrıca mukavelede bir yıllık uzatma opsiyonunun yer aldığı belirtildi.