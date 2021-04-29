Manchester United Roma maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Manchester United Roma maçı ne zaman, saat kaçta

Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Manchester United Roma maçı saat 22:00'de başlayacak...

MAN. UTD ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçına sahne olacak Manchester United Roma maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve beIN Sports HD4'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelof, Tuanzebe, Telles - Matic, Fred - Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba - Cavani.

Roma: Pau López; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.