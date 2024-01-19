Manchester United, Sacha Boey'in peşini bırakmıyor

ESPN'in haberine göre, İngiltere Premier League devi Manchester United bu sezon defanstan istediği verimi alamazken, gelecek sezon için gerçekleşen transfer çalışmalarında Sacha Boey'i de listesine ekledi.

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23 yaşındaki Fransız sağ bek oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılında bitecek olması nedeniyle de transfere sıcak bakılırken, Galatasaray'ın da transferde ikna edilmesi için bir avantaj olarak görülüyor.