Manchester United, Sacha Boey'in peşini bırakmıyor
Manchester United gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ederken Sacha Boey'i de listesine ekledi
ESPN'in haberine göre, İngiltere Premier League devi Manchester United bu sezon defanstan istediği verimi alamazken, gelecek sezon için gerçekleşen transfer çalışmalarında Sacha Boey'i de listesine ekledi.
Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Old Trafford'da gösterdiği performans İngiliz yetkilileri etkilerken, Fransız sağ bek oyuncusu için Manchester United sezon sonunda teklif yapmayı planlıyor.
23 yaşındaki Fransız sağ bek oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılında bitecek olması nedeniyle de transfere sıcak bakılırken, Galatasaray'ın da transferde ikna edilmesi için bir avantaj olarak görülüyor.