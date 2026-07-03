Manisa'da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış!

Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: "Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim"

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda görevli ateşe yardımcısı Özer Y. kendisine emanet edilen konsolosluk kasasından tam 180 bin dolar çaldı. Parayı sanal bahiste kaybeden şüpheli soruşturma sonucunda suçunu itiraf etti. Şüpheli hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 21 yıla kadar hapis cezas... Daha Fazla Göster Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda görevli ateşe yardımcısı Özer Y. kendisine emanet edilen konsolosluk kasasından tam 180 bin dolar çaldı. Parayı sanal bahiste kaybeden şüpheli soruşturma sonucunda suçunu itiraf etti. Şüpheli hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istendi Daha Az Göster