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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış!

        Manisa'da kötü koku gelen evde, kardeşinin cesediyle 2 gün yaşamış!

        Manisa'da kötü koku ihbarına giden polis ekipleri, Mine Ş.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Genç kadının ablası E.Ş.'nin, uyuduğunu sandığı kardeşinin cesediyle 2 gün boyunca aynı evde kaldığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Temmuz 2026 - 15:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kardeşinin cesediyle 2 gün yaşadı!

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kötü koku ihbarına giden polis ekipleri, girdikleri evde Mine Ş.'nin (30) cansız bedeniyle karşılaştı. Mine Ş.’nin ablası E.Ş.'nin, uyuduğunu sandığı kardeşinin cesediyle 2 gün boyunca aynı evde kaldığı belirlendi.

        DHA'nın haberine göre olay, Şehzadeler ilçesi Alaybey Mahallesi 813'üncü Sokak'taki 5 katlı apartmanın zemin katında meydana geldi. E.Ş., komşularına gidip kardeşinin uyanmadığını söyledi.

        Bunun üzerine eve giden komşular, ağır kokuyla karşılaşıp, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, Mine Ş.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının evdeki detaylı incelemelerinin ardından, kadının yaklaşık 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi.

        2 GÜN BOYUNCA AYNI EVDE YAŞADI

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ölümle ilgili bilgisine başvurmak üzere kadının ablası E.Ş.'yi emniyete götürdü. Yapılan ilk incelemelerde, E.Ş.'nin ölen kardeşinin cesediyle 2 gün boyunca aynı evde kaldığı belirlendi.

        Mine Ş.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

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