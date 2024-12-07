Manisa FK: 0 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Çorum FK, deplasmanda Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti. Burak Süleyman'ın golüyle 1-0 kazanan Çorum FK, puanını 23'e yükselterek maç fazlasıyla 5. oldu. 30. dakikada Birkan Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kartla maçı 10 kişi tamamlayan Manisa FK ise haftayı 17 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Çorum FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 13. dakikada Burak Süleyman attı.
Ev sahibinde top koşturan Birkan Yılmaz, 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 23'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşirken, Manisa FK ise 17 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Çorum FK, evinde Amed SK'yı ağırlayacak.