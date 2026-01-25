Manisa FK: 1 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK, evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. 35. dakikada Yusuf Talum'un golüyle ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Manisa FK, puanını 30'a yükseltti. Ege ekibinde Yusuf Talum, 90+8. dakikada kırmızı kart gördü. 49. dakikada Emir Kaan Gültekin ile penaltı atışından yararlanamayan İstanbulspor ise haftayı 28 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Manisa FK ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Ege temsilcisine galibiyeti getiren golü 35. dakikada Yusuf Talum attı.
İstanbulspor forması giyen Emir Kaan Gültekin, 49. dakikada penaltı kaçırdı.
Manisa FK'da top koşturan Yusuf Talum, 90+8. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Manisa FK, ligde oynadığı son 7 maçta yenilgi yüzü görmedi ve puanını 30'a çıkardı. İstanbulspor ise 28 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Iğdır FK'yı konuk olacak. İstanbulspor, Hatayspor'u ağırlayacak.