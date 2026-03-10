Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Manisa FK Manisa FK: 3 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Manisa FK: 3 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Manisa FK, evinde Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Lois Diony, Bobby Adekanye ve Osman Kahraman'ın golleriyle ligde iki maç sonra kazanan Manisa FK, puanını 40'a yükseltti. Manisa FK'de forma giyen Mamadou Cissokho, 47. dakikada kırmızı kart gördü. Sarıyer ise 35 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 22:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK, üç puanı üç golle aldı!

        Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Manisa FK ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 5'te Lois Diony, 57'de Bobby Adekanye ve 90+1. dakikada Osman Kahraman attı.

        Manisa FK'da top koşturan Mamadou Cissokho, 47. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla birlikte iki maç sonra galibiyet yüzü gören Manisa FK, puanını 40'a çıkardı. Sarıyer ise haftayı 35 puanla tamamladı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki Manisa FK, Amedspor'a konuk olacak. Sarıyer, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ovanın korkulu rüyası obruk tehdidi sürüyor

        Konya Ovası'nda bilinçsiz su kullanımı ve yer altı sularının çekilmesiyle su seviyesinde düşüşler devam ediyor. Bölgede çalışmalar yapan uzmanlar, bilinçsiz su kullanımıyla oluşan değişimlerin, oluşan boşlukların zaman içerisinde obruk olarak karşımıza çıktığına dikkat çekiyor. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Evlendim"
        "Evlendim"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar