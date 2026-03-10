Manisa FK: 3 - Sarıyer: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Manisa FK, evinde Sarıyer'i 3-0 mağlup etti. Lois Diony, Bobby Adekanye ve Osman Kahraman'ın golleriyle ligde iki maç sonra kazanan Manisa FK, puanını 40'a yükseltti. Manisa FK'de forma giyen Mamadou Cissokho, 47. dakikada kırmızı kart gördü. Sarıyer ise 35 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Manisa FK ile Sarıyer karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Ege temsilcisine galibiyeti getiren golleri 5'te Lois Diony, 57'de Bobby Adekanye ve 90+1. dakikada Osman Kahraman attı.
Manisa FK'da top koşturan Mamadou Cissokho, 47. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte iki maç sonra galibiyet yüzü gören Manisa FK, puanını 40'a çıkardı. Sarıyer ise haftayı 35 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki Manisa FK, Amedspor'a konuk olacak. Sarıyer, Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
