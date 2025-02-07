Manisa FK Birama Toure'yi transfer etti!

Manisa Futbol Kulübü, dış transferde Fransa Ligue 1 takımlarından Montpellier forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Birama Toure ile yarım sezon kiralık olarak sözleşme imzaladı. İmza törenine Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan katıldı. İmza töreninde konuşan yeni transfer Birama Toure, "Öncelikle Türkiye’de ve Manisa’da olduğum için mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Manisa Futbol Kulübü ile başarılar elde etmek için buradayım. En kısa sürede görev alıp takımıma katkı sunmak istiyorum" dedi.

SERKAN İŞYAPAN: TOURE, TAKIMDA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ OYUNCUYDU Birama Toure’yi takımda görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa FK Sportif Direktörü Serkan İşyapan, "Birama Toure, takip ettiğimiz, kadromuza katmak istediğimiz bir isimdi. Fransa Ligue 1’de uzun yıllar forma giymiş tecrübeli bir isim. Takımımıza çok önemli bir güç katacağına inanıyoruz. Kendisine Manisa Futbol Kulübü forması altında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.