Manuel Neuer'den emeklilik açıklaması

Bayern Münih'in efsanesi haline gelen 38 yaşındaki Alman kalecisi Manuel Neuer, kısa zaman önce Milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Bunun üzerine tecrübeli file bekçisinin futbolu bırakacağına dair iddialar artmıştı.

EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

Manuel Neuer, bir açıklama yaparak emeklilik iddialarını yalanladı.

Yıldız kaleci yaptığı açıklamada, "Emeklilik için şu an bir karar vermedim. Eğer başarılı olursa ve eğlenmeye devam ediyorsam kariyerime devam edeceğim. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.