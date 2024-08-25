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        Haberler Spor Futbol Almanya Manuel Neuer'den emeklilik açıklaması - Futbol Haberleri

        Manuel Neuer'den emeklilik açıklaması

        Bayern Münih'in başarılı file bekçisi Manuel Neuer, hakkında çıkan emeklilik haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2024 - 19:14 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:14
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        Neuer'den emeklilik iddialarına yanıt!
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        Bayern Münih'in efsanesi haline gelen 38 yaşındaki Alman kalecisi Manuel Neuer, kısa zaman önce Milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Bunun üzerine tecrübeli file bekçisinin futbolu bırakacağına dair iddialar artmıştı.

        EMEKLİLİK AÇIKLAMASI

        Manuel Neuer, bir açıklama yaparak emeklilik iddialarını yalanladı.

        Yıldız kaleci yaptığı açıklamada, "Emeklilik için şu an bir karar vermedim. Eğer başarılı olursa ve eğlenmeye devam ediyorsam kariyerime devam edeceğim. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        KARİYER RAKAMLARI

        Kariyerinde şu ana dek 782 maça çıkan başarılı eldiven, 354 maçta kalesini gole kapatırken, 669 gole de engel olamadı.

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