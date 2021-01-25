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Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı dizisi sahaf dükkanı nerede? Maraşlı dizisi nerede çekildi?

Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Sorusu merak konusu oldu. Marşlı yeni bölümleriyle her hafta pazartesi günü ATV ekranlarında yayınlanıyor. Kısa sürede büyük ilgi gören Maraşlı dizisi nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı İşte Maraşlı dizisi çekim yapılan semtler...

Maraşlı nerede çekiliyor? Maraşlı dizisi sahaf dükkanı nerede? Maraşlı dizisi nerede çekildi?

Maraşlı dizisi Tims&B Productions yapım şirketi tarafından yapılmakta ve Arda Sarıgün tarafından yönetilmektedir. Yeni dizi her pazartesi 20:00'da ATV ekranlarında yayınlanacak. Peki, Maraşlı dizisi konusu nedir? Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? İşte Maraşlı çekim yapılan semtler...

MARAŞLI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Maraşlı dizisi aslında Kahramanmaraş'ta değil İstanbul’da çekiliyor.

Maraşlı dizisi İstanbul'un çeşitli çeşitli semtlerinde çekimleri gerçekleştiriliyor. Maraşlı dizisinin çekim yerleri arasında İstanbul’da yer alan Galata Kulesi, Beyazıt ve civarını görmek oldukça mümkün.

MARAŞLI SAHAF DÜKKANI NEREDE?

Maraşlı dizisinin çoğu sahneleri İstanbul’da ve Galata Kulesi civarlarında çekildi. Ayrıca dizide Maraşlı'nın sahaf dükkanının nerede olduğu merak edilirken ilerleyen bölümlerde bu konu hakkında kesin bilgilere ulaşma şansımız bulunmakta.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU

Özel Kuvvetler'den ayrılma eski asker olan Maraşlı, açtığı sahaf dükkanı ile hayatını geçirmek istemektedir. Gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündür. Tek amacı, hasta olanı kızını hayata döndürmek olan Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı unutamamaktadır. Bir gün sahaf dükkanından içeri dünyalar güzeli Mahur Türel girer ve Mahur o gün istemeden bir olaya karışır. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtarır. Ve o gün kaderleri birbirine bağlanır.

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