Marco Asensio, kariyer rekorunu kırdı
Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio, Kasımpaşa ağlarını attığı golle birlikte kariyerinin en golcü lig sezonuna imza attı.
Giriş: 24.02.2026 - 10:42 Güncelleme:
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, kariyer rekorunu kırdı.
Sezon başından beri göz kamaştırıcı bir performansa imza atan Asensio, kariyerinde daha önce en çok gol kaydettiği sezonu 2021-2022 sezonunda Real Madrid formasıyla 10 gol atarak yaşamıştı.
Asensio, Kasımpaşa ağlarına 90+5. dakikada attığı golle bu sezonki 11. golüne ulaşarak rekorunu kırdı.