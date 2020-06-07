Mario Balotelli, Galatasaray yolunda!

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... Marsilya ve Nice'te geçirdiği Fransa kariyerinin ardından sezon başında İtalya'ya Brescia formasıyla dönen ve antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen Balotelli, Galatasaray'a teklif edildi.

İtalyan golcünün ünlü menajeri Mino Raiola'nın sarı-kırmızılı yönetimle temasa geçtiği belirlendi. Galatasaray yönetimi, bu sürpriz teklifi teknik direktör Fatih Terim'e iletti. Terim, Balotelli transferiyle ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek. Öte yandan İtalyan basını da anlaşmanın çok yakın olduğunu yazdı. 29'luk yıldız, bu sezon 19 maçta 5 gol attı.