        Mario Lemina, bu sezonki ilk golünü Liverpool'a attı - Galatasaray Haberleri

        Mario Lemina, bu sezonki ilk golünü Liverpool’a attı

        Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, Liverpool maçıyla bu sezonki ilk golünü kaydetti.

        Giriş: 10.03.2026 - 23:05
        Mario Lemina, bu sezon siftah yaptı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golünü Gabonlu futbolcusu Mario Lemina kaydetti.

        Müsabakanın 7. dakikasında Gabriel Sara’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Victor Osimhen’in kafayla indirdiği topu kale önünde Lemina kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

        32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcu ayrıca kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde gol attı.

        Maça 11’de başlayan Mario Lemina, 77. dakikada yerini Roland Sallai’ye bıraktı.

