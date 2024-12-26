Habertürk, Bloomberg HT, HT Spor ve Show TV’nin ana medya sponsoru olduğu Marketing Impact Summit Zirvesi’nde, panelistler “İnovasyon Çağında Pazarlama” teması etrafında güncel yaklaşımları ve uygulamaları tartışacak, yeni trendleri ele alacak. Ulusal ve uluslararası pazarlama profesyonellerini yapay zeka, sürdürülebilirlik, yeşil pazarlama ve yeni nesil pazarlama çözümleri gibi sektöre yön veren konular etrafında bir araya getirecek olan Zirve, Türkiye’nin pazarlama profesyonellerine küresel bir sahnede yer alma fırsatı sunacak. Zirve hazırlıkları Prof.Dr. Zeynep Ökten, Prof.Dr. Elif Yolbulan Okan, Özgül Özkan Yavuz, Doç.Dr. Müge Yazgan, Doç.Dr. Duygu Aydın Aslaner, Sertaç Ersayın ve Emine Göksu’dan oluşan Danışma Kurulu tarafından titizlikle yürütülüyor.

REKLAM Paneller ve oturumlar ile sınırlı kalmayacak Zirvenin önemli bir parçası da Kotler Awards Pazarlama Ödül Töreni olacak. Modern pazarlamanın mimarı olarak gösterilen Prof.Dr. Philip Kotler tarafından 2003 yılından bu yana pek çok ülkede düzenlenen ve dünya çapında mükemmelliği simgeleyen Kotler Awards Pazarlama Ödülleri Türkiye’de ilk defa düzenleniyor. Marketing Impact Summit Zirvesi ve Kotler Awards Pazarlama Ödül Töreni, Kotler Impact’in Türkiye temsilcisi Buz Agency tarafından düzenleniyor. Ajans Başkanı Ayşenur Aydın Gümrükcü, “Hem Kotler Awards gibi dünya çapında prestijli pazarlama ödülleri sistemini Türkiye’ye getirerek, hem de Marketing Impact Summit gibi uluslararası bir etkinliği başlatarak; ülkemizi ve markalarımızı pazarlama dünyasında daha güçlü bir konuma taşımak için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

13 farklı kategoride 22 dalda ‘Yılın En Başarılı’ marka ve şirketlerinin belirleneceği ödül programına başvurular https://www.kotlerimpactturkiye.org/awards adresinden 17 Mart 2025 tarihine kadar yapılabiliyor. Bu yıl Türkiye’de ilk defa düzenlenecek olan Kotler Awards’ün ödül kategorileri:

Pazarlamada Mükemmellik/Yaşam Boyu Başarı Ödülü, Yılın En Başarılı Dijital Pazarlama Kampanyası Ödülü, Yılın En Başarılı Sürdürülebilir Pazarlama Ödülü, Yılın En Başarılı İnovasyon ve Yaratıcı Fikri Ödülü, Yılın En Başarılı Vizyoner Lider Ödülü, Yılın En Başarılı Başlangıcı Ödülü, Yılın En Başarılı Yapay Zeka Kampanyası Ödülü, Yılın En Başarılı 360 Derece Pazarlama Kampanyası Ödülü (Taşımacılık ve Lojistik - Moda ve Tekstil - Sağlık ve Güzellik - Kuyumculuk- Kozmetik - E-Ticaret – Otomotiv - İnşaat - FMCG ve Bankacılık), Yılın En Başarılı Reklam Ajansı Ödülü, Yılın En Başarılı PR Ajansı Ödülü, Yılın En Başarılı Dijital Pazarlama Ajansı Ödülü ve Genç Kotler Ödülü.