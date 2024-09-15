Marsilya Adrien Rabiot transferini resmen açıkladı!
Özellikle transferin son günlerinde adı Galatasaray'la anılan Adrien Rabiot'un yeni adresi belli oldu. Fransız orta saha, ülkesinin takımlarından Marsilya ile prensip anlaşmasına vardı.
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile sözleşmesi sona eren Fransız orta saha Adrien Rabiot, ülkesinin takımlarından Marsilya ile anlaşma sağladı.
Fransız temsilcisi, 29 yaşındaki yıldızla prensip anlaşmasına varıldığını ve sağlık kontrollerine bağlı olarak imzaların atılacağını resmen açıkladı.
Rabiot'un adı transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'la anılmasına rağmen bu transfer gerçekleşmemişti.
Geçtiğimiz sezon Juventus'ta 35 maça çıkan Fransız yıldız, 5 gol - 3 asistlik performans sergilemişti.