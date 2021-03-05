2021 Mart ayında kirasına zam gelecek olan kiracıların yakından takip ettiği TEFE TÜFE oranı belli oldu. Yeni kanunda kira artışları 12 aylık ortalama tüketici fiyatları endeksine (TÜFE) bağlandı. TÜFE yıllık bazda yüzde 15,61 oldu. İşte 2021 Mart ayı kira artış oranlarıyla ilgili detaylar haberimizde...

KİRA ARTIŞ ORANI TEFE TÜFE 2021

Kira artış oranı Mart 2021 belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,91 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 12,81

Zam bedeli 128,10 TL

Zamlı kira bedeli: 1.128,1 lira

KİRALARA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 12,81 oldu.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Mart ayı kira artış oranları belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 12,81 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise TÜFE'de Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti.