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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Martı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

        Martı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

        Martı'nın 2026 yılı birinci çeyrek finansallarının ardından şirketi takip eden üç uluslararası araştırma kuruluşu raporlarını güncelledi. Güncellenen değerlendirmelerde gelir büyümesi, hızla iyileşen marj yapısı ve ölçeklenebilir iş modeli öne çıktığı vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Martı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı

        New York Borsası’na (NYSE) kote teknoloji şirketi Martı, 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu açıklama ile birlikte analist güncellemelerini almaya başladı. Şirketi takip eden beş analistten üçü raporlarını revize ederken, yapılan tüm güncellemeler yukarı yönlü gerçekleşti.

        Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, ilk çeyrekte gelirlerini yüzde 156 artırarak 15,4 milyon dolara çıkardıklarını belirtti. Öktem, “Ölçeklenebilir iş modelimiz ve verimlilik odaklı yaklaşımımız sayesinde büyümemizi sürdürürken, kullanıcılarımız ve hissedarlarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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        Martı aynı zamanda raporlama sıklığını artırdığını açıkladı. Şirket bundan böyle finansal sonuçlarını altı aylık dönemler yerine her çeyrek sonunda kamuoyuyla paylaşacak.

        LITCHFIELD HILLS RESEARCH 6 DOLARLIK HEDEF FİYATINI KORUDU

        6 dolarlık hedef fiyat ve “Al” tavsiyesi korundu. Raporda Martı hisselerinin benzer büyüme profiline sahip teknoloji şirketlerine kıyasla %90’ın üzerinde, benzer şirketlere göre ise yaklaşık %36 iskontolu işlem gördüğü vurgulandı.

        Benchmark güçlü marj ve büyüme potansiyeline dikkat çekerek 5 dolarlık hedef fiyat belirtti

        5 dolarlık hedef fiyat ve “Al” tavsiyesi korundu. Raporda Martı’nın Türkiye’deki ölçeklenmiş tek mobilite platformu olduğu belirtilirken, yüzde 70–80 sürdürülebilir brüt kâr marjı potansiyeline dikkat çekildi. Şirketin marj yapısının küresel benzerlerine göre Türkiye'deki yapısal nedenlerin etkisiyle daha güçlü olduğu belirtildi.

        Cantor Fitzgerald da hedef fiyatını yukarı revize etti.

        Hedef fiyat 2,15 dolardan 2,40 dolara yükseltildi. 2027 düzeltilmiş FAVÖK beklentisi 5 milyon dolar artırılarak 21,5 milyon dolara çıkarılırken, 2027 gelir tahmini de 123,6 milyon dolardan 124,4 milyon dolara yükseltildi.

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