Esnaf için online imece 0:00 / 0:00

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Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard ve ihtiyaç sahipleriyle ihtiyacı karşılamak isteyenleri online bir platformda buluşturan İhtiyaç Haritası, yerel ekonomiye destek projesi başlattı. Proje, Kovid-19 döneminde ortaya çıkan gıda ve hijyen temel ihtiyaç malzemelerinin yerel işletmeler ve esnaf tarafından karşılanması esasına dayanıyor. Bunun için ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını yerel esnaftan sağlayabileceği “El Ele Destek Hareketi” sosyal pazaryeri oluşturuldu. Proje ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Adana, Mersin, Trabzon, Elazığ ve Denizli başta olmak üzere toplamda 20 ilde hayata geçirilecek. Yerel esnafların dijitalleşmesi ve e-ticaretin gelişmesine de hizmet edecek.

El Ele Destek Hareketi'nin detayları düzenlenen online basın toplantısıyla paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan; ekonomik olarak zor durumda olan bireylerin ihtiyaçlarını yerel ekonominin paydaşlarıyla karşılayarak sürdürülebilir bir ekonomi yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

1.5 MİLYON TL TUTARINDA HİBE FONU

Çağlayan ''Kapsayıcı büyüme çalışmalarına kaynak aktarmak amacıyla 2018 yılında kurulan Mastercard Kapsayıcı Büyüme Merkezi, Kovid-19 destek programı kapsamında, ihtiyaç sahibi bireylerin ve yerel işletmelerin desteklenmesi amacıyla 1.5 milyon TL tutarında bir hibe fonu ilk kez Türkiye’de bir sosyal kooperatife ayırdı. Yaklaşık 7 bin adet gıda ve hijyen paketinin yer aldığı ve 20 ilde hayata geçirilecek proje, kalkınmanın sadece bölgesel ya da kentsel ekonomik kaynaklara bağlı olmadan, yerel esnaf ve küçük işletmelerin de aktif katkısıyla gerçekleşebileceğini göstermesi açısından da önem taşıyor'' dedi.

İhtiyaç Haritası Kurucularından Mert Fırat “El Ele Destek Hareketi” projesi kapsamında kalkınmanın sadece bölgesel ya da kentsel ekonomik kaynaklara bağlı olmadan yerel esnaf ve küçük işletmelerin de aktif katkısıyla gerçekleşebileceği bilinciyle hareket ettiklerini vurguladı.

'İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ VE DESTEKÇİLERİNİ PLATFORMDA BULUŞTURDUK'

Fırat ''Bu fonu doğru kaynaklara, hızlı ve etkin bir şekilde aktarmak, toparlanma çalışmalarında yerel işletmelere destek olmak gayesiyle, gerçek ihtiyaç sahipleri ve destekçilerini sosyal pazar yeri platformda buluşturduk. Mastercard ve İhtiyaç Haritası; ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını yerel esnaflardan sağlayabileceği bir sistem oluşturdu ve bu proje için her il bazından analizler yaparak bir doğru datanın elde edilmesini sağladık'' diye konuştu.

ONLINE İMECE

İhtiyaç Haritası, Türkiye'de kurulmuş ve resmi olarak tüm illerde ihtiyaç sahipleri ile destek olmak isteyen kişi ve kurumların buluşmasını sağlayan, yardım transferlerine dayalı harita tabanlı bir dayanışma platformu. Online imece kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan platform aracılığıyla 2015 yılından bugüne 2.2 milyondan fazla malzeme ihtiyacı karşılanırken yaklaşık 103.7 milyon liraya eş değer bir paylaşım ekonomisi yaratıldı.