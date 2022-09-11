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MasterChef Hamza'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü haber! MasterChef Hamza Mercimek kimdir, sağlık durumu nasıl?

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Hamza Mercimek'ten üzen haber geldi. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde Somer Şef, Hamza Mercimek'in sağlık durumunu açıkladı. İşte, MasterChef Hamza Mercimek'in hastalığı ve sağlık durumu...

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  • MasterChef Hamza'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü haber! MasterChef Hamza Mercimek kimdir, hastalığı ne ve son sağlık durumu nasıl?

    MasterChef Türkiye'de 10 Eylül günü yayınlanan yeni bölümüyle ekrana geldi. Oyuna başlanılmadan önce Somer Şef, Hamza Mercimek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. 22 Ağustos'ta yayınlanan 48. bölümde Hamza Mercimek programa görüntülü olarak bağlanmıştı. Somer Şef'in açıklamasının ardından Hamza'nın sağlık durumu gündeme geldi. İşte, MasterChef Hamza Mercimek'in hastalığı ve sağlık durumu hakkında merak edilenler...
  • MasterChef Hamza'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü haber! MasterChef Hamza Mercimek kimdir, hastalığı ne ve son sağlık durumu nasıl?

    MASTERCHEF HAMZA HASTALIĞI NEDİR?

    Somer Şef, MasterChef Hamza'nın sağlık durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok da harika bir haberle başlayamayacağız. Daha önce bahsetmiştik biliyorsunuz kendisi böbrek yetmezliği gibi zor bir hastalıkla uğraşıyor." ifadelerini kullandı.
  • MasterChef Hamza'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü haber! MasterChef Hamza Mercimek kimdir, hastalığı ne ve son sağlık durumu nasıl?

    MASTERCHEF HAMZA MERCİMEK SAĞLIK DURUMU NASIL?

    Somer Şef, "Her annenin yapacağı gibi annesi kendi böbreğini Hamza'ya verecekti. Fakat bir uyumsuzluk yaşanmış. Maalesef Hamza'nın böbrek yetmezliğiyle ilgili sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız" dedi.
  • MasterChef Hamza'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü haber! MasterChef Hamza Mercimek kimdir, hastalığı ne ve son sağlık durumu nasıl?

    MASTERCHEF'TE ANLAMLI JEST!

    MasterChef Türkiye yeni bölümde, yarışmacılardan Hamza Mercimek'e anlamlı jest geldi. 

    MasterChef haftanın mavi takım kaptanı Kaan, "Ödül ne olursa olsun biz Hamza'ya destek olmak istiyoruz. Arkadaşa armağan etmek istiyoruz. Hamza'ya motivasyon olsun" ifadelerini kullandı. 

    Yarışmacılardan Melih ise Hamza'ya destek olmak istedikleirni söyleyerek ödülün maddi olması durumunda çok mutlu olacaklarını söyledi.

    Somer Şef "Sizin bu jestiniz hem bizi hem de yapımcılarımızı çok duygulandırdı. Bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz ve 50 bin TL'lik bir para ödülü" diyerek bugün Hamza için yarışılacağını açıkladı.
  • MasterChef Hamza'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü haber! MasterChef Hamza Mercimek kimdir, hastalığı ne ve son sağlık durumu nasıl?

    MASTERCHEF HAMZA KİMDİR? 

    Hamza Mercimek, 12 Kasım 1996 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Ümraniye’de tamamladıktan sonra liseye başlayan Mercimek, mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktı ve kendini Sultanahmet’teki bir otelin mutfağında buldu.
  • MasterChef Hamza'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü haber! MasterChef Hamza Mercimek kimdir, hastalığı ne ve son sağlık durumu nasıl?

    Sultanahmet’teki otelde mutfağı tanıma şansı elde eden yarışmacı, Sultanahmet’teki başka bir restoranın mutfağında görev aldı. Sonrasında Feriye Lokantası’nın müdürü olan akrabası sayesinde bu mutfağa geçiş yaptı. Feriye Lokantası mutfağının kendisi için ilk profesyonel mutfak olduğunu söyleyen Mercimek, aşçılık tecrübesinin çoğunu burada edindiğini belirtti. Burada çeşitli bölümlerde çalışarak kendini geliştirme imkanı bulan Mercimek’i en çok etkileyen yemekler ise protokol yemekleri oldu.
  • MasterChef Hamza'nın sağlık durumuyla ilgili üzücü haber! MasterChef Hamza Mercimek kimdir, hastalığı ne ve son sağlık durumu nasıl?

    Mercimek, daha da yenisini bulmak için buradan da ayrılarak Erzurum 9. Kolordu Ordu Komutanlığı’nda paşanın ve ordu evinin aşçılığını üstlendi. Vatani görevini tamamladıktan sonra da birçok otel ve restoran mutfağında çalışmaya devam etti. Yarışmacı, Ataşehir’deki bir mutfakta şef olmayı başardı. Burada çalıştığı süre boyunca farklı yerlerden daha iyi teklifler alan Mercimek, Karaköy tarafına geçerek mesleğini devam ettirdi. Çeşitli yarışmalara katılan Mercimek, başarıları sayesinde birçok gazete ve dergide de yer aldı. Hamza Mercimek, Instagram’da ‘hamzamercimekk’ hesabıyla paylaşımlar yapıyor.

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