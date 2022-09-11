MASTERCHEF'TE ANLAMLI JEST!

MasterChef Türkiye yeni bölümde, yarışmacılardan Hamza Mercimek'e anlamlı jest geldi.

MasterChef haftanın mavi takım kaptanı Kaan, "Ödül ne olursa olsun biz Hamza'ya destek olmak istiyoruz. Arkadaşa armağan etmek istiyoruz. Hamza'ya motivasyon olsun" ifadelerini kullandı.

Yarışmacılardan Melih ise Hamza'ya destek olmak istedikleirni söyleyerek ödülün maddi olması durumunda çok mutlu olacaklarını söyledi.

Somer Şef "Sizin bu jestiniz hem bizi hem de yapımcılarımızı çok duygulandırdı. Bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz ve 50 bin TL'lik bir para ödülü" diyerek bugün Hamza için yarışılacağını açıkladı.