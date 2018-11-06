Valbuena, FB TV'ye yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'la 2-2 berabere kaldıkları derbide attığı golü hatırlatarak, "Geldiğim günden beri bana, 'Galatasaray'a gol atmalısın, eğer onlara gol atarsan o zaman gerçek bir Fenerbahçe futbolcusu, gerçek bir Fenerbahçeli olursun' diyorlardı. Sonunda rakibimize golümü attım. Artık insanlar tarafından gerçek bir Fenerbahçeli olarak görülüyorum. Benim için son derece mutluluk verici bir durum." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika temsilcisi Anderlecht ve ligde Aytemiz Alanyaspor'la oynayacakları maçlara değinen Valbuena, "Galatasaray’a karşı gösterdiğimiz takım ruhunu o maçlarda da sahaya yansıtmamız gerekiyor. Lig tablosundaki yerimizi biliyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz, iyi bir yerde değiliz. Yine de yolumuza devam ediyoruz. Avrupa Ligi'nde önümüzde önemli bir maç var. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Galatasaray maçındaki takım ruhunu bir kez daha sahaya yansıtabilirsek, bizi bekleyen güzel şeyler olduğunu, iyi işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz tabii ki bu gruptan çıkmak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 6 Kasım 2002'de rakibi karşısında aldığı 6-0'lık galibiyetin yıl dönümü olduğunu belirten Valbuena, "Buraya geldiğimden beri bu maç bana anlatılıyor. 6-0'lık galibiyetimizin olduğu günün yıl dönümündeyiz. O yüzden Fenerbahçe taraftarları ve camiası için çok özel bir gün. Bugün o maçın 16. yılı. Fenerbahçe için gerçekten özel bir tarih. Böyle maçlarda, böyle atmosferlerde, böyle galibiyetler almak her zaman son derece kıymetlidir. Taraftarları her zaman mutlu eder. Ben o maçın gollerini de izledim. Gerçekten Fenerbahçe için harika bir gece olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray derbisinden önce hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener için de Fransız futbolcu, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe çok büyük bir aile. Bir taraftarımızın vefat haberini aldığımızda sanki ailemizin bir parçasını kaybetmiş gibi hissettik. Bu haber bize maçın devre arasında geldi. Kesinlikle o dakikadan sonra o karşılaşmayı sürdürmek bizim için hiç kolay olmadı. Kafamızı kaldırdığımızda kendi taraftarlarımızın yerlerinde olmadığını gördük ve nedenini anlayamadık. Çok genç bir kardeşimizdi. Fenerbahçe'yi ruhunda yaşayan ve Fenerbahçe'yi her zaman takip etmeye gayret gösteren bir kardeşimizdi. Bu haberi almak son derece üzücüydü. Skoru bir şekilde geri getirmeyi başardık, beraberliği yakaladık ama bu haber bizi bambaşka duygulara götürdü. Bu haberin de etkisiyle o mücadeleyi sürdürmeye gayret gösterdik. Ailemizden biri gitti, onun ailesini düşündük. Tüm Fenerbahçe taraftarlarını düşünerek devam ettik, onlar için oynadık. Umarız nur içinde yatar, umarız sezonun kalan bölümünü onun için çok güzel geçiririz."

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