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“Ödüller beni genelde heyecanlandırmaz. Ancak bu ödül farklı. Oylar, teknik direktörlerden geldiği için bu ödüle sevindim. Beş yıl önce Serie C’deydim. Empoli’den Napoli’ye benimle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim ancak Marcello Carli ve Cristiano Giuntoli’ye ayrı bir parantez açmam lazım.” dedi Sarri.