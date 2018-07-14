Premier Lig ekiplerindne Chelsea, bir İtalyanın görevine son verirken diğerini açıkladı. Antonio Conte'nin görevine son veren Londra temsilcisi, birkaç yıldır Napoli'yi çalıştıran Maurizio Sarri'yle anlaşma sağladı. Eşofmanları, gözlükleri ve saha kenarındaki heyecanlı halleriyle tanıdığımız teknik direktörün ilk mesleği antrenörlük değildi. İtalyan futbol adamı, yıllar önce hayatını bankada çalışarak kazanıyordu!
Napoli, geçen sezon Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda 3. hafta mücadelesinde Manchester City'ye deplasmanda 2-1 mağlup oldu... Manchester City'nin Katalan menajeri Pep Guardiola, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına Napoli'yi övmekle kalmıyor, "Şimdiye kadar karşılaştığım en iyi takımdı" diyordu.
2015-16 sezonunun başında Rafael Benitez'le yollar ayrıldı ve yerine Sarri getirildi. Bu açıklama yapıldığında Napoli sokaklarında çoğunluk, yönetimin tercihinden memnun değildi.
Hatta kulübün efsanesi Diego Armando Maradona "Napoli, Sarri'yle başarılı olamaz. İyi bir insan ancak Rafa Benitez'i elimizde tutmalıydık." açıklaması yaptı.
Maradona’nın bu açıklaması sonrası birçok Napoli taraftarı, Arjantinli’nin safına geçti. Sarri’nin geçmişi başarılarla dolu değildi. Hatta üst liglerde sadece bir sezon geçirmiş olması, onun yeteneklerini sorgular hale getiriyordu.
Napoli halkının futbola bağlılığı, İtalya'yı aşan bir bilgidir. Simon Kuper, onların futbola bağlılığını “Napoli’de sıradan biri yemek yemek ve maça gitmek arasında tercih yapacaksa, soluğu şüphesiz statta alır, karnını başka bir şekilde doyurur” sözleriyle tanımlıyordu.
Buna rağmen Sarri’nin göreve geldiği sezon Napoli'nin sattığı kombine sayısı, Serie A’daki en az sayılardan biriydi. Napoli, ligde sadece Carpi'yi kombine kart satışında geçebildi.
Arkasında ciddi bir taraftar ve camia desteği bulamasa da Sarri durumundan memnundu. "Napoli'yi çalıştırmaktan oldukça memnunum." diyordu İtalyan çalıştırıcı.
"Başarısız olup Serie A’nın dibinde bir takımın başına geçmem hatta Serie B’ye bile düşmem bile şu anki mutluluğumu bozamaz. Çok fazla değişmeyi düşünmüyorum. Başkan, röportajlar için takım elbise giymemi isterse bunu yapabilirim. Ancak saha kenarında eşofmanlarımla olacağım."
Tecrübeli çalıştırıcı, Napoli doğumlu olsa da çocukluğu Toskana'da geçti. Bu yüzden okuldaki tek Napoli taraftarı kendisiydi. Futbolcu olabilmek için gerekli yeteneklere sahip değildi. Buna rağmen amatör kümede top koşturdu.
Futbolculuk inadını sürdürdüğü yıllarda hayatını kazanması için bankacılık yapıyordu. İşçi bir ailenin çocuğuydu ve çalışması lazımdı. Maceralar onun için fazla lükstü.
1990 yılına gelindiğinde üzerine eşofmanlarını geçirse de bu yarı zamanlı bir işti. Bankada çalışmayı 2002 yılına kadar sürdürdü. Ancak bir gün futboldan kopamadığını anladı.
Sarri "O günlerde kararımı vermiştim. İçimdeki futbol tutkusunu öldüremediğime göre hayatımı buna göre şekillendirmem gerektiğini düşündüm. Bu yüzden antrenör olmaya karar verdim." sözleriyle birçoklarının hayatını değiştirecek kararını özetliyordu.
Antrenörlükle bankada kazandığından daha az kazanacaktı ancak vazgeçmek için fazla tutkulu bir adamdı. İtalya futbolunun altıncı seviyesi olan AC Sansovino’da eğitim niteliğinde geçen süre zarfı olan iki yıl kaldı.
Şampiyonluk kazanamazsa antrenörlüğü bırakacağını söylüyordu. O günler de “Bay 33” lakabını kazandı. Lakabı, takımını 33 farklı hücum varyasyonuna çalıştırmasından geliyordu.
Hem kendine hem de o sıralar bilinmese de dünyaya haykırdığı meydan okuması başlamıştı. Sansovino’yla başarılı oldu ve futbolda tutunabileceğini en azından kendine kanıtladı.
Daha sonra Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Sorrento gibi alt lig kulüplerinde çalışarak yeteneklerini göstermek, üst seviyeleri hak ettiğini kanıtlamak istiyordu. O şans, 2012’de Empoli’yle geldi.
53 yaşındaydı ve Empoli ona şimdiye kadar gördüğü en güzel projeyi sundu. Onun da hedefi Serie A’ya çıkmaktı. İlk sezonunda play-off finaline kadar kazansalar da Livorno’ya kaybetmeleri, Serie A biletini bir yıl geciktirdi.
İkinci sezonunda 4-3-1-2 dizilimli anlayışını geliştirdi ve bu kez play-offla uğraşmadan Serie A’ya doğrudan çıktılar. Artık en üst ligdeydi ancak hâlâ olmak istediği yerde değildi.
Serie A’daki ilk sezonu, iyi başlamadı. İlk galibiyetlerini ancak altıncı haftada alabildiler ancak kolay kaybeden bir takım görüntüleri de yoktu. Sezonun çoğunu berabere kalarak geçirdiler.
38 hafta bittiğinde topladıkları 42 puanın 18’i beraberliklerden geldi. Empoli, herkesi şaşırtarak kümede kalmayı başardı. Hatta son dört haftada üç mağlubiyet alsalar bile.
“Genç oyuncularla oynuyoruz ve onlar hata yaparak gelişecekler” diyordu Sarri. Simone Verdi, Daniele Rugani ve Riccardo Saponara gibi gençlere güveniyordu, bundan vazgeçmeyecekti.
Empoli’yle ilk maçına çıktığında, Serie A’daki ilk maçına çıkan en yaşlı teknik direktör oldu. Birkaç kişi dışında herkes onu böyle tanıdı. Milan’a kadar kariyerini alt liglerde sürdüren Arrigo Sacchi hariç.
Sarri için “Onun takımını izlediğinizde, nasıl çalıştıklarını biliyorsunuz. Sarri bir dahi. İtalya alt yaş kategorileri için çalışırken Serie B’deki gençleri izlemeye giderdim ve genellikle Empoli’dekilerden etkilenirdim” diyordu efsane İtalyan.
Sarri’nin oyun anlayışı o yıllarda, rakibe göre dizayn ediliyordu. Rakibin en verimli hücum yanlarını analiz eder ve ona göre defansif önlemler alır, puan çıkarmaya çalışırdı. Ancak bu defansif zihniyette olduğu anlamına gelmiyordu. Sacchi’nin de dediği gibi, savunma, atak yapmak içindi.
Napoli'nin teknik direktörü olduğunda düzenlenen basın toplantısında ilginç sorularla muhatap olmaya başladı. Bir muhabir kendisine “Serie A’nın en az kazanan teknik direktörü olmak sizi üzmüyor mu?” sorusu bile yöneltti. Sarri ise bu soruya güldü.
“Yapmak için üstüne para bile vereceğim bir işten paramı kazanıyorum. Neden şikayet edeyim ki” cevabını verdi. Napoli doğumlu olması nedeniyle bu işe "Camia kontenjanından" olduğu eleştirileri de yapıldı.
İlk üç haftada gelmeyen galibiyetler sonrası eleştiriler iyiden iyiye arttı. Maradona da dozajı biraz artırmıştı ancak Sarri kendini bozmadı.
“Maradona bu kulübün bir efsanesi” diyordu İtalyan çalıştırıcı. “Ona cevap vermeyeceğim. Beni tanıdığını öğrendiğim için çok mutluyum ve umarım yakın zamanda fikrini değiştirir.”
Sarri’nin Napoli’si, şüphesiz futbolu seven her kişiyi heyecanlandırdı, hatta zevk verdi. Ancak buraya gelene kadar kolay olmadığını kendisi de itiraf ediyor. “Futbolun dibinden başlamak, zordu ancak eğiticiydi. Alt ligler bana çok şey öğretti, olgunlaştırdı." diyor Sarri.
Sarri, Napoli'nin başına geçtiğinde eleştiri yapanlar daha sonra özür diledi. Ancak en büyük özür, dobralığıyla bilinen Diego Maradona’dan geldi; “Onu yargıladığım için pişmanım, hatamı anladım. Oynattığı, oynadığımız oyundan son derece memnunum.”
Sarri sadece övgü toplamakla kalmadı, rakiplerinin de beğenisini kazandı. Önceki sezon 61 teknik direktörün oy kullandığı sezonun en iyi teknik direktörüne verilen Panchina d’Oro’yu 25 oyla kazandı.
“Ödüller beni genelde heyecanlandırmaz. Ancak bu ödül farklı. Oylar, teknik direktörlerden geldiği için bu ödüle sevindim. Beş yıl önce Serie C’deydim. Empoli’den Napoli’ye benimle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim ancak Marcello Carli ve Cristiano Giuntoli’ye ayrı bir parantez açmam lazım.” dedi Sarri.
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