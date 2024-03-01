Mauro Icardi, Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor

Galatasaray, derbide süper starı Icardi'den goller bekliyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile oynayacak. MKE Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan ve Antalyaspor karşılaşmasında oynamayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, derbide sarı-kırmızılıların en önemli kozu olacak.