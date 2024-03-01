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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi, Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi, Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor

        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 3 derbide de rakip fileleri havalandırırken, toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 11:06 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:06
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        Beşiktaş derbilerini boş geçmiyor
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        Galatasaray, derbide süper starı Icardi'den goller bekliyor.

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, pazar günü Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile oynayacak. MKE Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan ve Antalyaspor karşılaşmasında oynamayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, derbide sarı-kırmızılıların en önemli kozu olacak.

        Icardi, Beşiktaş’a karşı 3 karşılaşmaya çıktı. Bu derbileri boş geçemeyen 31 yaşındaki futbolcu, toplam 5 gol kaydetti.

        Arjantinli futbolcu, bu sezon da takımını sırtlamaya devam ediyor. Mauro Icardi, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 23 mücadelede 14 gol sevinci yaşadı.

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