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Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

Galatasaray'ın bu yaz PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin geleceğine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların bonservisini satın almak istediği ve PSG ile masaya oturduğu Arjantinli yıldız için Fransa basınından iki önemli iddia geldi! İşte Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

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  • Galatasaray ile adete küllerinden doğan Mauro Icardi'nin geleceği de şekillenmeye başlıyor. Arjantinli yıldız, Fransa basınına açıklamalar yaparken yine Fransa'da bir başka iddia daha ortaya atıldı. 
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

    Galatasaray'ın geçen yaz PSG'den 750 bin Euro'luk maaş ile kiraladığı golcü oyuncu, kısa sürede taraftarın gönlünde taht kurarken sarı-kırmızılı yönetim de Icardi için harekete geçmişti. 
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

    L'Equipe yer alan habere göre; Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu ve sarı kırmızılı takımdan ayrılmayı düşünmüyor.
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

    Mauro Icardi, L'Equipe'e yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da mutluyum. Transferde ilk tercihim Galatasaray olacak. Tabii transferim için son kararı iki kulüp görüşerek verecek." ifadelerini kullandı.
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

    Daha önce de kalmak istediğini belirten başarılı forvet, "Paris'te dünyanın en iyileriyle birlikteydim ama burada görmediğim kadar ilgi görüyorum. Sanki dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

    Haberde, oyuncunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve uzun süreli bir kontrat yapmak istediği de yazıldı. 
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

    PSG Başkanı Nasser al-Khelaifi'nin, Türkiye'deki yayıncı kuruluşun sahibi olduğu için bu durumun Galatasaray'ın müzakerelerde işine yarayacağını aktardı.
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

    Fransız ekibi oyuncuyu kadroda tutmak istemediği için gelecek olan teklifleri değerlendiriyor. 
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

    Henüz anlaşmanın pek yakın olduğu söylenemese de iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

    Bu paranın 6 milyon Euro'sunu PSG ödüyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Icardi, bu sezon Galatasaray forması altında 14 gol, 8 asistlik performans sergiledi.
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

    DİĞER BİR İDDİA İSE RADIO FRANCE'TAN

    Radio France'ın haberine göre; Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, vatandaşı Leandro Paredes'in transfer edilmesini istedi.

     
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

    Gelecek sezon da Galatasaray'da devam etmesi yüksek ihtimal olan Icardi'nin 28 yaşındaki Paredes ile Galatasaray'da yeniden bir araya gelmek istediği belirtildi.
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

    PSG'den Juventus'a kiralanan yıldız oyuncu sezon sonunda yeniden Fransız ekibine dönecek.
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

    Deneyimli orta saha ile İspanyol ekiplerinin de ciddi şekilde ilgilendiği ifade ediliyor.
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

    Başarılı oyuncu, İtalyan deviyle bu sezon toplamda 27 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
  • Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler! Galatasaray'da son dakika transfer haberi...

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