Mauro Icardi'den sakatlık açıklaması!
Galatasaray yıldızı Mauro Icardi, Alanyaspor karşılaşmasının ardından konuştu. İşte Arjantinli yıldızın sözleri...
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşma, 4-0'lık Galatasaray galibiyeti ile tamamlandı. Mücadele sonrası Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.
"SAKAT OLARAK KOLAY DEĞİL"
"Sakat olarak oynamak kolay değil. Bu geçen sene de olmuştu. İyi bir lider olmak bunu gerektirir diye düşünüyorum. Takım arkadaşlarım arasında da sakat olarak oynayanlar vardı, herkes fedakarlık yapıyor. Takımın değerini bilmemiz ve birbirimiz için oynamalıyız. Bunun sonucunda da geçen seneki gibi iyi sonuçlar alıyoruz."
"MEYVELERİNİ TOPLADIK"
"Son maçı kaybetmiştik, o yüzden iyi bir maç çıkarmalıydık. İlk dakikadan itibaren iyi oynadık. Takım arkadaşlarımdan çok fazla süre alamayan Kazımcan Karataş, Dries Mertens ve Tanguy Ndombele oynadı. Takım için ellerinden geleni yaptılar. Bunun da meyvelerini toplamış olduk."
"OLABİLECEK EN İYİ MAÇ"
"Maçı kazanmak önemli. İlk dakikadan itibaren kendimizi vermemiz gerekiyordu. İlk dakikadan itibaren gol için uğraştık. Gol attığım için hem kendim hem de takımım adına mutluyum. Şu noktada olabilecek en iyi maçı çıkardığımızı düşünüyorum"
MANCHESTER MAÇI AÇIKLAMASI
"Bayern'e karşı oynadığımız gibi her takıma karşı oynayabildiğimizi göstermemiz gerekiyor. Yine baskı kurmamız lazım taraftarımızla birlikte. Fiziken en iyi halimizle maça çıkmamız gereekiyor. Hepimiz istekli bir şekilde oynamalıyız. Gol de atmamız gerekiyor. Güzel bir sonuç alıp işimizi kolaylaştıracağımıza inanıyorum."
FOTOĞRAF VE BİLEKLİĞİ
"Fotoğraf çıkmıştı daha önce. Taraftar da biliyor zaten Türkiye'de çok mutluyum. Beni çok iyi karşılıyorlar. Bir Türk markasıyla çalışmam olacak. Onların hediyesi. İnsanlar bize çok iyi davrandığı için ülkenizin bir sembolünü paylaşmak istedim. Ben çok seviyorum onları, onlar da beni çok seviyor"