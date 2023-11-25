Mauro Icardi'den sakatlık açıklaması!

"Maçı kazanmak önemli. İlk dakikadan itibaren kendimizi vermemiz gerekiyordu. İlk dakikadan itibaren gol için uğraştık. Gol attığım için hem kendim hem de takımım adına mutluyum. Şu noktada olabilecek en iyi maçı çıkardığımızı düşünüyorum"

"Bayern'e karşı oynadığımız gibi her takıma karşı oynayabildiğimizi göstermemiz gerekiyor. Yine baskı kurmamız lazım taraftarımızla birlikte. Fiziken en iyi halimizle maça çıkmamız gereekiyor. Hepimiz istekli bir şekilde oynamalıyız. Gol de atmamız gerekiyor. Güzel bir sonuç alıp işimizi kolaylaştıracağımıza inanıyorum."

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FOTOĞRAF VE BİLEKLİĞİ

"Fotoğraf çıkmıştı daha önce. Taraftar da biliyor zaten Türkiye'de çok mutluyum. Beni çok iyi karşılıyorlar. Bir Türk markasıyla çalışmam olacak. Onların hediyesi. İnsanlar bize çok iyi davrandığı için ülkenizin bir sembolünü paylaşmak istedim. Ben çok seviyorum onları, onlar da beni çok seviyor"