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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi krallıkta zirveye yerleşti, gönderme yaptı - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi krallıkta zirveye yerleşti, gönderme yaptı

        Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 21'e çıkardı ve yarışta zirveye yerleşti. Karşılaşmanın ardından Icardi, "Mayıs geliyor, iyi geceler" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.04.2024 - 00:07 Güncelleme: 27.04.2024 - 00:07
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        Icardi zirveye yerleşti, gönderme yaptı
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        Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı ve rakibini 3-0'lık skorla yendi.

        Sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti.

        Maçın 90+1. dakikasında Dries Mertens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Icardi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

        Dzeko'yu geride bıraktı

        31 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Süper Lig’deki sayısını 21’e çıkardı ve krallık yarışında Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko’yu geçerek zirveye yerleşti.

        Arjantinli futbolcu ayrıca ligde son 6 maçta 7. golünü attı. Mauro Icardi 11 başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.

        Icardi'den şampiyonluk mesajı

        Icardi, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından paylaşımda bulundu. Arjantinli yıldız, paylaşımında, "Mayıs geliyor, iyi geceler." ifadelerini kullandı.

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