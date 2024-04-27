Mauro Icardi krallıkta zirveye yerleşti, gönderme yaptı
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında attığı golle Süper Lig'deki gol sayısını 21'e çıkardı ve yarışta zirveye yerleşti. Karşılaşmanın ardından Icardi, "Mayıs geliyor, iyi geceler" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.
Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı ve rakibini 3-0'lık skorla yendi.
Sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti.
Maçın 90+1. dakikasında Dries Mertens'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Icardi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.
Dzeko'yu geride bıraktı
31 yaşındaki futbolcu bu golle birlikte Süper Lig’deki sayısını 21’e çıkardı ve krallık yarışında Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko’yu geçerek zirveye yerleşti.
Arjantinli futbolcu ayrıca ligde son 6 maçta 7. golünü attı. Mauro Icardi 11 başladığı müsabakada 90 dakika sahada kaldı.
Icardi'den şampiyonluk mesajı
Icardi, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından paylaşımda bulundu. Arjantinli yıldız, paylaşımında, "Mayıs geliyor, iyi geceler." ifadelerini kullandı.