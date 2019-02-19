Icardi krizi!

Mauro Icardi'nin Inter kaptanlığından alınmasının ardından yaşanan gelişmeler, futbol dünyasında ilgiyle takip ediliyor. Peki tüm bu olayların sebebi ne? İşte yaşananlar:
Arjantinli futbolcunun İtalyan deviyle 2021 yılında sona eren sözleşmesini uzatmak isteyen Inter yönetimi, bu konuda sürdürdüğü girişimlerden sonuç alamayınca radikal bir yola girdi. Kaptanlığı elinden alınan Icardi, Inter'in Rapid Wien ile oynadığı Avrupa Ligi maçının kadrosuna da alınmadı.
Bu hamle çok daha büyük olayları beraberinde getirdi. Inter taraftarı, Icardi'nin takımla sözleşme yenilememiş olmasını oyuncunun menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara'ya bağlıyor.
İtalyan basını kaynaklı haberlerde de, Inter yönetiminin, Nara'nın Icardi'nin kariyerinde fazla söz sahibi olduğu yönünde bir kanıyla durumdan memnuniyetsizlik duyduğu iddia ediliyor.
Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'nın iddiasına göre ise, 26 yaşındaki forvet oyuncusunun Real Madrid'e transferi, eşi ve menajeri yüzünden gerçekleşmedi.
Inter'in taraftar grupları da, bu tip haberlerin de etkisinde kalarak, ihaleyi Wanda Nara'ya çıkarmış durumdalar. Ünlü menajerin arabası, San Siro çevresindeyken ve içerisinde çocuğu da varken taşlandı.
Wanda Nara, Canale5'teki Tiki-Taka isimli programa konuk olarak yaşadıklarını, gözyaşları içerisinde, şu sözlerle anlattı:
"Sabah 8'di... Çocuklarımdan birini maçına götürüyordum. Sonra hepinizin bildiği şeyler (arabanın taşlanması) yaşandı. Sonrasında arabanın içinden çıkmak istemedim. Olayı polise bildirdikten sonra basına sızdı. Olay yaşandığında şoka girdim, arabamı zor kullandım. Mauro o esnada uyuyordu. Inter başkanını aradım, bana çok yardımcı oldular."
Wanda Nara, Inter'in Icardi'den kaptanlığı almasının eşine çok ağır geldiğini ifade ederken şunları söyledi:
"Kaptanlığı Mauro'dan almak onun bacağını kesmek gibiydi. Inter forması giymekten gurur duyuyor. Parayı düşünen biri değil. Eğer düşündüğü şey para olsaydı farklı kararlar verirdi. Kaptanlığının alınacağını hiç düşünmezdim. Büyük sürpriz oldu. Twitter'dan öğrendi."
Goal'de yer alan haberde; günün ilerleyen saatlerinde Wanda Nara'nın Instagram hesabından yayınlanan bir 'hikaye'de, eşi Mauro Icardi'nin fotoğraflarını yaktığı görüldü.
Wanda'nın neden böyle bir şey yaptığı ise henüz bilinmiyor.
Bu görüntü tüm dünya medyasında ikilinin ayrıldığı şeklinde haber oldu...
Bazı kesimler ise; eşinin Icardi'nin aslında bugün doğum gününü kutladığı, doğum günü olan kişinin fotoğraflarının yakılmasının Arjantin'de bir gelenek olduğunu öne sürdü.
Wanda sonraki paylaşımında ise şunları yazdı:
"Mauro Icardi kimse senin nasıl bir insan olduğunu hayal edemez çünkü senin gibi biri yok."
"Dünyanın en güzel ailesini bize verdiğin, her kadının hak ettiği cesaret ve saygıyı bana verdiğin için sana teşekkür ederim."
"Bize gurur veriyorsun ve her zaman söylediğim gibi örnek bir erkek, baba ve kocasın."
Bir dönem Arjantin futbolunun en önemli isimlerinden olan Maxi Lopez ile evlenerek futbol dünyasında adını duyuran Wanda Nara, daha sonra sürekli skandallar ile gündeme geldi.
Maxi Lopez ile evli olduğu sırada, o dönemde Arjantinli futbolcu ile takım arkadaşı olan Mauro Icardi’ya yakınlaştığı söylentileri başlamıştı.
Nitekim Wanda Nara Maxi Lopez’den boşanma kararı almasının arkasında Mauro Icardi ile evlenmişti.
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