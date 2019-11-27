NBA'e iki maçla devam edildi. Batı Konferansının iki formda ekibinin mücadelesinde, deplasmanda Dallas Mavericks'i 15 sayı farkla mağlup eden Los Angeles Clippers'a galibiyeti getiren oyuncular, 28 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle Kawhi Leonard, 26 sayı, 6 top çalma ve 4 ribauntla Paul George, 21 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle Lou Williams oldu.

Üst üste 5 maç kazanmasının ardından kaybeden Mavericks'te Luka Doncic 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Kristaps Porzingis 15 sayı ve 10 ribaunt, Seth Curry 13, J.J. Barea 12 ve Dwight Powell 10 sayıyla oynadı.

NUGGETS'TAN 13. GALİBİYET

Günün diğer karşılaşmasında, Batı Konferansı'nda liderlik mücadelesi veren Denver Nuggets, konuk ettiği Washington Wizards'ı 117-104 mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı.

Üst üst 6. maçını kazanarak Batı Konferansı'nda ikinci sıraya yükselen Nuggets'ta Jerami Grant 20 sayı, Will Barton 17 sayı, 8'er ribaunt ve asist, Jamal Murray 16 sayı, Mason Plumlee 15 sayı ve 7 ribaunt, Nikola Jokic ise 8 sayı, 20 ribaunt ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 10. kez kaybeden Wizards'ta Jordan McRae 21 sayıyla maçın en skoreri olurken, Bradley Beal, Moritz Wagner ve Davis Bertans 14'er sayı kaydetti.

NBA'de yarın 14 maç oynanacak.