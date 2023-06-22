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Mavi Kart nedir ve ne anlama geliyor? TFF'nin açıkladığı yabancı sayısındaki Mavi Kart ne demek?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2023-2024 sezonundaki yabancı oyuncu sınırlaması ile ilgili flaş bir açıklamaya imza attı. TFF, kadroda bulundurulabilecek 14 yabancının dışında 1 de "Mavi Kart" sahibi oyuncunun oynatılabileceğine dair açıklama yaptı. İşte, sosyal medyada gündem olan "Mavi Kart" ile ilgili bilgiler...

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  • Mavi Kart nedir, ne anlama geliyor ve hangi oyuncular faydalanacak? TFF'nin açıkladığı yabancı sayısındaki Mavi Kart ne demek?

    Türk futbolunda "Mavi Kart" uygulaması başlıyor. Gün itibariyle TFF tarafından duyurulan uygulama ile iligli olarak futbolseverler; "Mavi Kart" nedir, ne anlam geliyor ve hangi futbolcular yararlanabilir aramaları yapıyor. İşte, söz konusu duruma dair bilgiler...
  • Mavi Kart nedir, ne anlama geliyor ve hangi oyuncular faydalanacak? TFF'nin açıkladığı yabancı sayısındaki Mavi Kart ne demek?

    İŞTE TFF'DEN GELEN AÇIKLAMA

    ''Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabilir veya tescil ettirebilirler."
  • Mavi Kart nedir, ne anlama geliyor ve hangi oyuncular faydalanacak? TFF'nin açıkladığı yabancı sayısındaki Mavi Kart ne demek?

    MAVİ KART NEDİR?

    Çıkma İzni Almak Suretiyle Türk Vatandaşlığını Kaybeden Kişilere Tanınan Haklar

    *Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları, belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.

    *Bu kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.

    *Bu kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.
  • Mavi Kart nedir, ne anlama geliyor ve hangi oyuncular faydalanacak? TFF'nin açıkladığı yabancı sayısındaki Mavi Kart ne demek?

    GALATASARAYLI YUSUF DEMİR'İN YARARLANMASI BEKLENİYOR

    TFF'nin açıkladığı söz konusu uygulamadan Galatasaraylı oyuncu Yusuf Demir'in de yararlanması bekleniyor.

    Demir, Avusturya Milli Takımı'nı tercih edip Avusturya vatandaşlığına geçtiği için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmış ve nüfus cüzdanı iptal edilmişti.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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