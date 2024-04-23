Mayıs ayı askerlik celp yerleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama ile önümüzdeki günlerde açıklanacak. Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyenler, e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaatlarını 29 Şubat tarihine kadar tamamladı. Peki, "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...